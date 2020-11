Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Pierwszy rzucił się z nożem na dwóch przechodniów, a drugi wziął udział w bójce. Przestępcy ze Stargardu odpowiedzą za to przed sądem. Jest akt oskarżenia. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku.

Dwóch mężczyzn zwróciło uwagę grupie, która wulgarnie zachowywała się na ulicy. Doszło między nimi do sprzeczki. Po czym wszyscy się rozeszli. Jednak po chwili, podejrzany podbiegł do pokrzywdzonych i ugodził jednego z mężczyzn 10-centymetrowym nożem w brzuch.



Ranny uciekł do pobliskiej galerii handlowej - tam udzielono mu pomocy. Drugi pokrzywdzony uciekł w innym kierunku, jednak napastnik wraz z innym mężczyzną dogonił go, pobił - i również zaatakował nożem. Dwukrotnie ugodził go w okolice uda.



Policjanci zatrzymali sprawców. Jeden z nich groził świadkowi śmiercią. Podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu tymczasowego, drugi pod dozór. Podejrzani to 18- i 19-latek.

Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie, za udział w bójce - do lat 3 lat więzienia.