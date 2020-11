Wyklęty doczeka się pamiątkowej tablicy

Fot. Piotr Rakowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Zbiórka zakończyła się sukcesem. Żołnierz Wyklęty z naszego województwa będzie upamiętniony.

Pamiątkowa tablica z życiorysem stanie na cmentarzu w Resku, gdzie pochowany jest porucznik Wiktor Sumiński pseudonim "Kropidło". Pieniądze na ten cel zbierała Fundacja Pokolenie Walecznych ze Stargardu.



- W miesiąc, dzięki licytacji na Facebooku, uzbierano ponad 3 tysiące złotych - mówi Piotr Maletka z Fundacji Pokolenie Walecznych. - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wsparli akcję, zaangażowali się i pomagali. Dążymy do tego, żeby tablica została odsłonięta około 1 marca wtedy jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. 4 marca jest rocznica śmierci pana Wiktora Sumińskiego, także te daty się zbiegają.



Porucznik Wiktor Sumiński po 1945 roku nie złożył broni - walczył z sowieckim okupantem w Ruchu Oporu Armii Krajowej. Za walkę o niepodległą Polskę w więzieniu spędził 10 lat. Po odbyciu kary trafił do Reska, gdzie mieszkał do śmierci.