Młodzi naukowcy z ZUT-u docenieni w Polsce

Krzysztof Sielicki. Fot. ZUT Piotr Niezgoda. Fot. ZUT

Młodzi naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego laureatami ogólnopolskiego konkursu.

Piotra Niezgoda i Krzysztof Sielicki otrzymają pełne finansowanie na realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Krzysztof Sielicki będzie wytwarzał wodór z wody. Natomiast Piotr Niezgoda sprawdzi, do czego posuwają się grzyby, aby zdobyć węglowodany.



PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, w którym można ubiegać się o finansowanie realizacji projektu badawczego. Warunkiem konkursowym jest brak stopnia naukowego pomysłodawcy oraz ograniczenie składu osobowego zespołu badawczego do trzech osób.



Organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki.