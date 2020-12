Ofiary na wystawie IPN w Szczecinie. To nie wszystko [ZDJĘCIA]

Po raz pierwszy na wystawie pokazano ofiary pacyfikacji Szczecina w grudniu 1970 roku.

Na rozkaz komunistycznych władz Polski Ludowej, milicja i wojsko użyły broni do stłumienia zamieszek, jakie wybuchły po podwyższeniu cen na wiele artykułów.



- Instytut Pamięci Narodowej otworzył niedaleko pomnika Adama Mickiewicza w Szczecinie wystawę "Powstanie grudniowe 1970 roku" - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Paweł Skubisz. - Pokazujemy ofiary. Pierwszy raz na wystawie Instytutu Pamięci Narodowej w jednym miejscu pokazano wszystkie ofiary Grudnia'70 pokazując nie tylko imiona i nazwiska, ale wizerunki osób, które zginęły w grudniu roku 1970.



Na wystawie przedstawione są nie tylko ofiary, ale też osoby odpowiedzialne za strzelanie do robotników, decydenci z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ludowego Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej.



- Kończymy informacją o nieudanym rozliczeniu odpowiedzialnych za tą zbrodnię. Tak naprawdę tylko dwie osoby odpowiedziały w sposób karny, przed sądem zostały skazane na karę więzienia i to jeszcze w zawieszeniu. W podsumowaniu wystawy jest smutne stwierdzenie, że nie udało się nam w wolnej Polsce, w III RP rozliczyć tych osób, które były odpowiedzialne za tą zbrodnię - powiedział Skubisz.



Wystawa to jeden z elementów obchodów 50. rocznicy Grudnia 1970. Oprócz Szczecina, będzie prezentowana także w Gdańsku, Gdyni i Elblągu.

