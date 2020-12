Miliony na dywidendę dla udziałowców z SEC-u

Szczecińska Energetyka Cieplna. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

24 miliony złotych na dywidendę dla udziałowców przeznaczyła w ubiegłym roku Szczecińska Energetyka Cieplna. Firma należy w 66 procentach do niemieckiej spółki E.ON. 33 procent ma Miasto Szczecin.

- Duża część tych pieniędzy trafia poza Szczecin - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Gdyby to była firma np. miejska, szczecińska SEC, to wszystkie zyski zostawałyby w Szczecinie. Skoro zostawałyby w Szczecinie, to cena dla szczecinian byłaby po prostu albo niższa, albo Szczecin miałby z tych zysków dodatkowy uzysk. I zgodzi się pan redaktor ze mną, że skoro jest to firma zagraniczna, to tak czy siak, część zysków tej firmy na pewno gdzieś wędruje, poza Szczecin. Czy mam rację?



W 2018 roku SEC przeznaczył na dywidendę 27 milionów złotych, a w 2017 roku 30 milionów złotych. Radny Szczecina z Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler uważa, że to dobrze, że Szczecin ma udziały w podziale zysku. - Powiedzmy sobie szczerze, że można było mieć te pieniądze, albo nie mieć. Jak się jest udziałowcem, to się ma tą dywidendę, albo jej się nie ma - uważa Tyszler.



Tymczasem radny Prawa i Sprawiedliwości Leszek Duklanowski zwraca uwagę, że udziały miasta w podziale zysków zagranicznych firm komunalnych w Szczecinie są niewielkie.



- Udział miasta, i to widać po dywidendach, Rethmann bierze ze spółki Remondis dywidendy 11 mln rocznie, a miasto bierze 114 tysięcy - podkreśla Duklanowski.



W 2002 roku niemiecki Ruhrgas kupił prawie 50 procent akcji Szczecińskiej Energetyki Cieplnej za 108 milionów złotych.