Chce pomóc, bo "bez solidarności nie wygramy z epidemią"

Małgorzata Kondrasiuk zgłosiła się do pracy w szpitalach tymczasowych, które powstają w Szczecinie. Zgłosiła się do walki z koronawirusem.

Ma 21 lata, jest studentką Uniwersytetu Szczecińskiego i ratownikiem wodnym z ukończonym kursem pierwszej pomocy.Przeszła pierwsze badania i czeka na decyzje, czy może rozpocząć pracę.Ratowniczka ze swoimi kwalifikacjami może pomagać lekarzom i pielęgniarkom m.in. mierzyć temperaturę czy ciśnienie, a także przebierać chorych. Jeśli mogę się przydać, jestem do dyspozycji - mówi Małgorzata Kondrasiuk.- Mogę powiedzieć, że strach jest, ale: minimalny. Ale trzeba z tym walczyć, bo jeśli wszyscy będziemy zamknięci w domach, to nigdy tego nie zwalczymy, nie pomożemy innym - dodała.W Szczecinie szpitale tymczasowe będą w budynku M na szczecińskich Pomorzanach i w Netto Arenie.Ten pierwszy ma przyjmować pacjentów od połowy grudnia. Do tej pory do pracy zgłosiło się ponad 360 osób. Najwięcej ratowników, pielęgniarek i lekarzy.Trwa ich weryfikacja. Nabór trwa na stronie internetowej