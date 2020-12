Szkolenie funkcjonariuszy Frontexu zakończone

Funkcjonariusze Frontexu byli w Koszalinie trzy miesiące. źródło: https://www.facebook.com/frontex

Funkcjonariusze Frontexu z całej Europy zakończyli szkolenie w Koszalinie. Po raz pierwszy odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej.

Zajęcia odbywały się w szczególnym reżimie sanitarnym. Kursanci zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności.



- Celem szkolenia funkcjonariuszy Stałego Korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex było przygotowanie i wyszkolenie ich do realizacji zadań w ochronie granic Unii Europejskiej, jako zgranego zespołu gotowego do służby i podejmowania interwencji w różnych rejonach Europy - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin major Katarzyna Tomczak, rzecznik Ośrodka.



Na zajęciach była praktyka i teoria m.in. z:



- Prawa unijnego, przepisów wjazdowych i pobytowych, sprawdzenia tożsamości, kontroli legalności pobytu, realizowanej pracy, analizy dokumentów. Polacy odbyli zajęcia praktyczne m.in. ze szkolenia strzeleckiego, czy technik interwencyjnych - wymieniała.



Funkcjonariusze Frontexu byli w Koszalinie trzy miesiące. Pobyt został przedłużony z powodu zakażeń koronawirusem. W październiku prawie wszyscy byli w izolacji i kwarantannie.



Przed przyjazdem do Koszalina każdy przeszedł testy na koronawirusa - wszystkie wyniki były ujemne.