Do zdarzenia doszło w nocy. Chodzi o monument, który stoi przed siedzibą NSZZ Solidarność przy al. Wojska Polskiego.

Na cokole naklejono plakaty Strajku Kobiet, są tam między innymi napisy: "To jest wojna".

Na innych można zobaczyć twarz Wojciecha Jaruzelskiego.



Takie same plakaty przyklejono na wejściu do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Mickiewicza.



Policja otrzymała zgłoszenie w sprawie zniszczenia pomnika. Jak poinformował Paweł Pankau z KMP prowadzone jest wstępne śledztwo.



Materiał dowodowy zostanie przekazany do prokuratury.