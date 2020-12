Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Tramwaj wodny ma być nową atrakcją turystyczną w Kołobrzegu. Na zapytanie miejscowego Zarządu Portu Morskiego odpowiedziało pięć podmiotów posiadających łodzie i zainteresowanych transportem turystów i mieszkańców.

Początkowo spółka planowała umożliwić zwiedzanie od strony wody jedynie terenów w porcie pasażerskim, jachtowym i rybackim.



Prezes Zarządu Portu Morskiego Artur Lijewski mówi, że sami oferenci wskazywali natomiast, że chętnie kursowaliby również do kołobrzeskiego molo lub pływali po rzece Parsęta.



- Są jednostki, którą będzie można wypłynąć z portu i zacumować przy molo, ale taka jednostka nie wejdzie nam już na rzekę Parsętę, bo się nie zmieści pod mostami. To wszystko będzie przedmiotem spotkań i dyskusji - zapowiada Lijewski.



Na analizę złożonych ofert spółka daje sobie czas do końca stycznia. Wówczas poznamy przystanki, na których będzie zatrzymywał się kołobrzeski tramwaj wodny i częstotliwość kursów. Obecnie wiadomo, że premierowy rejs odbędzie się wiosną, a tramwaj będzie pływał aż do jesieni.