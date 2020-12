Służby miejskie powinny posprzątać chodnik przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie - uważają przedstawiciele partii. Złożyli w tej sprawie pismo do Urzędu Miasta Szczecin.

Bo, jak przekonują, chodnik przy ulicy Mickiewicza nie należy do wspólnoty mieszkaniowej, a więc dbanie o jego stan należy do Miasta.Jak pisze Witold Witkowski, sekretarz zarządu okręgowego PiS, na chodniku zalegają śmieci pozostawione przez uczestników Strajku Kobiet.To m.in. gnijące kwiaty i znicze.Zarzuca również władzom Miasta, że pozwalają na zgromadzenia, które są organizowane z naruszeniem prawa, a przez to - miasto tonie w śmieciach.Pismo trafiło do prezydenta Szczecina, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji.