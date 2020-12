Słowianie i Wikingowie potrzebują wsparcia, bez którego już za miecz nie chwycą...

Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie ma kłopoty finansowe. Powodem - pandemia i znacznie zmniejszony ruch turystyczny.

- Wiosenny lockdown spowodował, że cały kalendarz szkolnych wycieczek za jednym zamachem został wykreślony. Do tego - zaledwie nieliczne letnie kolonie, które odważyły się do nas przyjechać. I bardzo ograniczona liczba turystów indywidualnych - tłumaczy Agnieszka Kłosowska z Centrum.Pieniądze darczyńców pozwolą uniknąć zwolnień, będą także wydane na niezbędne remonty.- Zbiórkę planujemy prowadzić do momentu, aż "staniemy na nogi". Ale myślę, że nie skończy się ona wcześniej, niż za rok. Dodatkowo, już teraz słyszymy propozycje, iż moglibyśmy w ten sposób szukać możliwości dofinansowania naszych działań rekonstrukcyjnych, na które mamy wiele pomysłów - dodaje Kłosowska.Zbiórka prowadzona jest w internecie Zebrano ponad 1000 złotych. Aby Centrum mogło dalej działać, potrzebne jest ok. 4 tysięcy miesięcznie.