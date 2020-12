Trwa zbiórka na zakup karetki dla szpitala w Policach

Niewiele ponad 2 tysiące złotych udało się do tej pory uzbierać na zakup karetki dla szpitala w Policach. Potrzeba na to aż 240 tys. zł.

Zbiórka to inicjatywa Powiatu Polickiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus" w Policach.Karetka jest potrzeba do przewożenia pacjentów z placówki w Policach do szpitala w Szczecinie - mówi Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej.- Jeżeli uda nam się zdobyć ten środek transportu, to będziemy mogli dokupić monitory, tudzież respirator transportowy, żebyśmy byli niezależni. Proszę mnie nie zrozumieć źle, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego nie wozi, tylko przy tym natężeniu czas oczekiwania jest czasami bardzo duży, a chorzy nie mogą czekać - mówi Jarosz.Wsparcie inicjatywy zapowiedział Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty Police.- Na pewno zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police pochyli się nad tą możliwością również wsparcia tej inicjatywy - mówi Wardacki.Więcej informacji o zbiórce można znaleźć na stronie internetowej akcji www.powiatpolickipomaga.pl