Fot. pixabay.com / fotoblend (CC0 domena publiczna)

Kolejne szczepionki dla seniorów trafiły do szpitala w Świnoujściu. To 50 preparatów, które pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych.

By z nich skorzystać trzeba się w piątek zarejestrować. Można to zrobić od 8:30 do 17:30, pod numerem telefonu: 91 32 67 304.



Szczepionki są przeznaczone dla osób powyżej 60. roku życia