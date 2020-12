"Pakiet Wolności Akademickiej" w komentarzach gości RSnW

Fot. pixabay.com / maura24 (CC0 domena publiczna)

Najnowszy projekt "Pakiet Wolności Akademickiej" przedstawił minister edukacji Przemysław Czarnek.

Dokument wprowadza zmiany prawne mające gwarantować nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych.



- Pan minister powinien z pokorą przyjmować wszystkie te sygnały spływające ze środowisk akademickich - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska, poseł Koalicji Obywatelskiej, była minister edukacji narodowej oraz minister pracy i polityki społecznej.



- Mam takie przeświadczenie, że tu się myli pewne rzeczy, bo przecież uczelnia wyższa, uniwersytet, to jest miejsce na promowanie wiedzy, na dążenie - mówiąc górnolotnie - do prawdy. Mieszanie wszystkiego w jednym worku - światopoglądu czy religii. No wiedza jest wiedzą, wiara jest wiarą - komentowała Kluzik-Rostkowska.



- Nie mam żadnych wątpliwości, że pakiet odnosi się do wolności i autonomii, zarówno badań, jak i przekonań człowieka uprawiającego naukę - mówił profesor Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Jest uniwersalny, adresowany do wszystkich, którzy w środowisku akademickim funkcjonują, uprawiają i upowszechniają naukę bez względu na rzeczownikowe dookreślenia, z jakiego profili filozoficznego, światopoglądowego czy politycznego się wywodzą - dodał Kurzępa.



Pakiet spotkał się także z dezaprobatą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Organizacja stwierdziła w swoim stanowisku, że nie ma obecnie konieczności tworzenia nowych regulacji dla obrony wolności akademickich.

