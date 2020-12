Ich iluminacje świąteczne co roku zachwycają, nie tylko sąsiadów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- Dekorowanie domu to nasza rodzinna tradycja - mówią Małgorzata i Tadeusz Babireccy z Chociwla. Gwiazdy, renifery i mnóstwo kolorowych światełek zdobi dom i całe podwórko.

- Tak jest od 1999 roku i tak jedziemy do tej pory. Od Mikołaja Babireckiego, mojego ojca się zaczęło. Przychodzą i robią zdjęcia, cieszą się też. Robimy to również dla siebie, żeby święta spędzić w takiej dobrej, rodzinnej atmosferze - opowiada pan Tadeusz.



- Staramy się zrobić coś zawsze nowego, to nasza tradycja. Po prostu robimy to po swojemu. Świąt - bez tego - po prostu nie ma - dodaje pani Małgorzata.



Na czas świąt, brama na posesję państwa Babireckich jest otwarta, aby każdy mógł obejrzeć niezwykłą dekorację.