Koła Gospodyń Wiejskich pomagają potrzebującym na święta

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]

Świąteczne stoły nie są puste, dzięki akcji Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Łubowo w województwie zachodniopomorskim. To była pierwsza taka akcja w historii wsi.

Gospodynie zrobiły potrawy, upiekły ciasta i rozdały najbardziej potrzebującym mieszkańcom - starszym, samotnym, schorowanym. Pomoc była potrzebna, a nam dała wiele radości - mówi Aneta Chołody z Koła Gospodyń Wiejskich. - Łzy w oczach tych ludzi. Bardzo dziękowali, byli bardzo szczęśliwi. Jedna pani powiedziała, że pierwszy raz w życiu spotkało ją coś takiego. Było to dla nas bezcenne doświadczenie, że mogliśmy podzielić się dobrem.



Akcja była ważnym wydarzeniem we wsi. - Wieś odebrała to pozytywnie. Chcielibyśmy obdarować wszystkich, a pomoc trafiła do tych, którzy nie mogą sobie sami poradzić - dodaje Chołody.



Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich postanowiły organizować akcje pomocy przed każdymi świętami.