Od poniedziałku wstrzymane lokalne, polsko-niemieckie połączenia kolejowe

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak informuje biuro prasowe Niemieckich Kolei (Deutsche Bahn) w związku z wprowadzeniem w Polsce od poniedziałku narodowej kwarantanny nastąpią duże ograniczenia w połączeniach kolejowych pomiędzy Polską i Niemcami.

Także ruch samochodowy jest ograniczony.



Jak poinformował rzecznik Deutsche Bahn, aż do 17 stycznia będą odwołane regionalne pociągi linii RE 4 kursujące na trasie Szczecin Główny – Löcknitz oraz linii RB, na trasie Szczecin – Tantow.



Od jutra poniedziałku wstrzymane zostaje lokalne połączenie kolejowe pomiędzy Zgorzelcem i niemieckim Goerlitz.



Wszystkie pociągi z Drezna i do Drezna będą kończyć i rozpoczynać swoją trasę po stronie niemieckiej.



Policja Federalna w Greifswaldzie poinformowała, że w okresie świątecznym ze względu na wyrywkowe kontrole graniczne samochodowy ruch na przejściach granicznych w Ahlbeck i Kołbaskowie był znacznie mniejszy niż w tym samym okresie rok temu.



Oddział regionalny "Nordost" niemieckich kolei uruchomił - pod numerami 0049 331 2356881 i 0049 385750 2405 - specjalną linię informacyjną. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6-20.



W niedzielę Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o prawie 14. tys. potwierdzonych nowych zakażeń koronawirusa w Niemczech. Zmarło w ciągu doby 356 osób. Od początku pandemii w Niemczech zmarło prawie 30 tys. ludzi.