Około 90 kursów pociągów regionalnych w naszym województwie od poniedziałku jest zawieszonych.

Jest to związane z obostrzeniami dotyczącymi pandemii. Do 17 stycznia zawieszone są m.in. połączenia między Wysoką Kamieńską i Kamieniem Pomorskim oraz Kołobrzegiem i Białogardem.Od poniedziałku także lokalne, polsko-niemieckie połączenia kolejowe są wstrzymane. To m.in. pociągi łączące Szczecin z Loecknitz i Tantow. Lista zawieszonych połączeń.