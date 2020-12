Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To były bezpieczne święta na drogach w regionie.

Od czwartku do niedzieli w Zachodniopomorskiem doszło do 4 wypadków, w których ranne zostały 4 osoby. Nie było żadnej ofiary śmiertelnej. Dodatkowo policjanci zatrzymali 29 kierowców na podwójnym gazie.



Jak oceniają funkcjonariusze, były to bezpieczniejsze święta niż w ubiegłym roku.