Goście MM: Kościół w Europie osłabił swoją pozycję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mamy do czynienia z dechrystianizacją Europy - tak sytuację na starym kontynencie w "Magazynie Międzynarodowym" Radia Szczecin komentował historyk, profesor Mieczysław Ryba.

W ten sposób naukowiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreślał, że



Jako przykład, profesor Ryba komentował brak bożonarodzeniowej szopki w Parlamencie Europejskim.



- Gdzie rozum? To tak jakby ktoś czcił urodziny Mahometa i nie wymieniał imienia Mahometa. Przecież to też postać historyczna. Proszę zobaczyć do czego to dochodzi, nawet to, co jest historyczną prawdą ma być wypłukane u niektórych, tak jak było w czasach PRL-u. Jeśli bierzemy wszystko pod uwagę, wszystko co rewolucyjne, w całej ikonografii chrześcijańskiej, te wszystkie profanacje, to jest to wojna religijna - tłumaczył profesor Ryba.



Szopkę w budynku Parlamentu Europejskiego chciała postawić hiszpańska eurodeputowana. Jak twierdzi, usłyszała, że nie może tego zrobić, bo chodzi o instalację o treści religijnej i może ona zostać uznana za obraźliwą.

