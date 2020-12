Paweł Szefernaker. Fot. Materiały prasowe

Rusza przetarg na dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze ekspresowej S6.

Zachodniopomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wysłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dokończenie inwestycji. Powinno ono ukazać się za kilka dni.



Będzie to zielone światło do wznowienia budowy prawie ośmiokilometrowego odcinka.



- To dobra wiadomość między innymi dla mieszkańców Koszalina i regionu - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, koszaliński poseł Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Szefernaker.



- Prace na obwodnicy nabierają tempa - zaznaczył prezydent Koszalina, Piotr Jedliński.



Fakt, że zakończenie budowy obwodnicy jest coraz bliżej, bardzo cieszy mieszkańców - podkreślił burmistrz Sianowa, Maciej Berlicki.



Zmiana projektu odcinka obwodnicy spowodowana była budową geologiczną terenu i wodami podziemnymi. Projekt zakłada budowę estakady o długości prawie 800 metrów.



Obwodnica Koszalina i Sianowa ma powstać do końca 2023 roku.