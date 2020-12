Podejrzany o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zatrzymany przez ABW

W Zachodniopomorskiem zatrzymano obywatela Rosji podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą. To efekty wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratury oraz Straży Granicznej.

Mężczyzna od 4 lat był poszukiwany listem gończym, a funkcjonariusze ABW zatrzymali go kilka dni temu w naszym województwie. Z materiałów śledztwa wynika, że mężczyzna odpowiada za kierowanie grupą przestępczą, która zajmowała oszustwami podatkowymi przy fikcyjnym obrotem paliwami w latach 2013-2014. W wyniku nieuczciwych działań Skarb Państwa stracił nie mniej niż 12 mln zł - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.



Zgodnie z decyzją sądu, podejrzany trafił do tymczasowego aresztu. W śledztwie zarzuty usłyszały już 3 osoby, m.in. udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy. Skierowano już wobec nich do sądu akt oskarżenia.