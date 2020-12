Mimo obostrzeń, wiele osób Sylwestra spędzi nad morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jedno jest pewne - to będzie Sylwester inny niż zwykle. Nad morzem, gdzie sezon świąteczno-noworoczny to czas, kiedy ciężko o wolny nocleg, dziś gołym okiem widać, że jest inaczej.

Bo choć spacerowicze na plaży i świnoujskiej promenadzie są, to trudno mówić o tłumach - podkreśla Janusz Żmurkiewcz, prezydent Świnoujścia.



- Sezon świąteczno-noworoczny można dostrzec tylko wtedy, kiedy patrzy się na kalendarz. W rzeczywistości, gdyby nie te ozdoby, które znajdują się na ulicach, to nikt by nie dostrzegł, że za chwilę Nowy Rok i Sylwester. Tragedia jeżeli chodzi o biznes turystyczny. Wszystkie hotele i restauracje są zamknięte - mówi Żmurkiewicz.



W Świnoujściu od lat miejski Sylwester odbywał się w muszli koncertowej i na plaży. Teraz żadnej imprezy nie będzie.



Mimo obostrzeń są jednak osoby, które zdecydowały się przywitać Nowy Rok nad morzem. Część osób, które spotkaliśmy w Świnoujściu i Międzyzdrojach deklaruje, że przyjechała do rodziny lub ma własne apartamenty. Inni wprost przyznają, że znalezienie noclegu wcale nie jest trudne.



- Spędzamy Sylwestra w domu z rodzicami. Jesteśmy z Wrocławia, ale przyjechaliśmy do rodziców do Świnoujścia, bo sami tutaj są. - My jesteśmy z centrum, ale mamy tutaj swój apartament i postanowiliśmy przyjechać po prostu do siebie - mówią spacerowicze w Świnoujściu.



O wiele bardziej zabawowo nastrojone wydają się Międzyzdroje. Handlarze na stoiskach z gorącymi napojami nie narzekają na brak klientów.



- Dużo dość ludzi przyjechało - mówi jedna ze sprzedawczyń. - I mamy nadzieję, że ten Sylwester jakoś się uda. Bardzo dużo ludzi jest na wrocławskich rejestracjach. Widziałam już są Niemcy u nas w Międzyzdrojach nawet, miałam już dwóch pierwszych Niemców - dodaje.



- Jesteśmy z Żar. Na parę dni, przejazdem tylko, przecież prawo zabrania nocowania - mówi ze śmiechem jedna z turystek. I zaraz dodaje, że znalezienie noclegu nad morzem trudne nie jest. - Kwatery prywatne przyjmują - tłumaczy.



Ze względu na narodową kwarantannę nie ma żadnych zorganizowanych imprez, a zalecenie jest takie - by w noc sylwestrową jednak pozostać w domach.