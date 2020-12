Fot. Facebook "Strona Posejdona"

To jedna z największych jednostek, które mogą cumować w tamtejszym porcie. Paul Oldendorff ma 115 tysięcy ton nośności i - co jeszcze ciekawe - w Świnoujściu spotkał się ze swoim mniejszym bratem - Janem Oldendorffem.

Cumują dziobami obok siebie przy Nabrzeżu Chemików, łącznie maja prawie pół kilometra - mówi Jacek Jasiewicz z internetowego bloga "Strona Posejdona"



- Dla miłośników statków, tych którzy lubią fotografować i dzielić się informacjami na ten temat, oczywiście to jak najbardziej ciekawa informacja. Można to obserwować albo z lewego brzegu Świny, albo z falochronu - dodaje Jasiewicz.



Dodajmy, że ćwierćkilometrowy Paul Oldendorff przypłynął do Świnoujścia z Rotterdamu.

Od nas zabierze koks i popłynie 7 stycznia do Indii.