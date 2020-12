Sylwestrowo-noworoczne obostrzenia w walce z koronawirusem. - Przestrzegajmy ich, żeby się nie rozprzestrzeniał - zaapelował w Polskim Radiu Koszalin wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, koszaliński poseł PiS.

- To Sylwester wyjątkowy, skromny, trzeba się dostosować do sytuacji - podkreślił wiceminister Szefernaker.Od godziny 19:00 do 6:00 w Nowy Rok będą obowiązywać ograniczenia przemieszczania się.Będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych, zawodowych, działalności gospodarczej albo zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.Wiceminister Paweł Szefernaker powiedział, że o wyniku policyjnej interwencji będzie decydować patrol. Władze apelują o nieużywanie fajerwerków.