To był Sylwester inny niż wszystkie. Nie można się było gromadzić, przemieszczać ani odpalać fajerwerków w miejscach publicznych.

Pomimo tego, tuż po północy w całym mieście i okolicach zrobiło się głośno i kolorowo.- Sylwester to jest jedyny taki dzień w roku i ludzie mają prawo go celebrować. - To jest tradycja, która musi się odbyć, a poza tym to frajda. - Co to za Sylwester bez wystrzałów? - mówili szczecinianie.Premier Mateusz Morawiecki od kilku dni prosił, żeby od godziny 19:00 w Sylwestra do godziny 6:00 rano w Nowy Rok unikać przemieszczania się, zrezygnować z wychodzenia z domu i bawić się w rodzinnym gronie.