Ten Sylwester był - jak cały rok - naznaczony pandemią. W związku z obostrzeniami sanitarnymi utrudnione było również przemieszczanie się.

Choć wiele osób zastosowało się do rządowych apeli, nie wszystkim się one podobały.- Nie podoba mi się to. - Wydaje mi się, że to dobry pomysł, ponieważ młodzież może się gromadzić, a zachorowania będą wyższe i obostrzenia wtedy byłby jeszcze dłużej. - Sylwester każdy chce obchodzić, tak jak chce obchodzić. - Jak to w Sylwestra? To jest dzień zabawy, to mi się nie podoba - mówili mieszkańcy Szczecina.W tym roku zabronione było także wystrzeliwanie fajerwerków w miejscach publicznych. Można to było robić jedynie na własnej posesji.