Wulgarne napisy na pomniku na Górze Czcibora

Wulgarne napisy pojawiły się na pomniku orła na Górze Czcibora pod Cedynią oraz na jednym z cedyńskich przystanków.

Napis na pomniku został już wstępnie wyczyszczony - mówi Małgorzata Karwan, wiceburmistrz Cedyni.



- Nasz pomnik na Górze Czcibora został zbezczeszczony. Pojawił się tam bardzo brzydki napis. Jesteśmy zbulwersowani taką sytuacją. Po prostu brak słów, jak można zrobić takie okropne rzeczy - mówi Karwan.



Wiele wskazuje, że sprawców było co najmniej dwóch.



- Moi pracownicy pojechali, żeby go wyczyścić. Ten napis jest umieszczony dosyć wysoko. Tam musiały być co najmniej dwie osoby, tak mnie poinformował jeden z pracowników - mówi wiceburmistrz Cedyni.



Wandali szuka policja.