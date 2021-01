Akt oskarżenia ws. ataku na ratowników medycznych. Sprawcy grozi 5 lat więzienia

Podczas wesela zaatakował ratowników medycznych, grozi mu 5 lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Białogardzie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Ł.

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku podczas zabawy weselnej w Świdwinie. Mężczyzna zaatakował ratowników, którzy udzielali pomocy jego partnerce. Ratownicy byli kopani, szarpani, w końcu udało się zabrać pacjentkę do karetki i udzielić pomocy. Kobieta odzyskała przytomność i odmówiła przewiezienia do szpitala.Napastnik usłyszał zarzut czynnej napaści, znieważenia i spowodowania obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy, jak tłumaczył zachował się tak, bo wypił za dużo alkoholu.32-latek będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.