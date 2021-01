Pyrzyce wciąż walczą z tirami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kierowcy ciężarówek regularnie jeżdżą przez miasto, bo w ten sposób omijają drogę ekspresową S3 i opłaty za przejazd "Viatoll".

O sprawie wielokrotnie mówili słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji": - Tiry smrodzą i trują oraz przenoszą wszystko co najgorsze, niszczą asfalt itd.



Znamy sprawę - mówił Kazimierz Jaborowski z Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Pyrzycach. - Z naszej wiedzy i rozeznania wynika, że to są typowe pojazdy, które, tak zwanym tranzytem, przejeżdżają przez Pyrzyce, aby uniknąć między innymi tego "Viatolla".



Jednym z rozwiązań jest budowa obwodnicy i wprowadzenie zakazu wjazdu do centrum ciężarówek, które jadą tranzytem. Inwestycja jednak koliduje z terenami kolejowymi. Innym pomysłem jest likwidacja pobierania opłat za przejazd ekpresówką.



Zdziwiony zachowaniem kierowców jest rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.



- Oszczędności są niewielkie, a droga przez Pyrzyce jest mniej bezpieczna i jedzie się tamtędy wolniej - przekonuje Grzeszczuk. - 54 kilometry odcinek pomiędzy węzłem Myślibórz a węzłem Klucz. Jest to uzależnione od kosztu spalin, jest to koszt około 15 zł.



Mateusz Grzeszczuk dodał, że likwidacja pobierania opłat nie wchodzi w grę. Podobny problem mają mieszkańcy innych miejscowości na starej trasie "trójki", m.in. Starego Czarnowa i Lipian.