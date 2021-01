Będzie wniosek o ukaranie posłanki Lewicy z regionu

Małgorzata Prokop-Paczkowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wniosek do sejmowej komisji etyki zapowiadają politycy Solidarnej Polski z klubu PiS. Chodzi o komentarz Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej, dotyczący rozstrzelania chrześcijan w Etiopii.

"A po co Kościół Katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?" - napisała w mediach społecznościowych Prokop-Paczkowska.



To skandaliczny wpis - uzasadniał, złożenie wniosku, polityk Solidarnej Polski z klubu PiS Jacek Ozdoba.



- Szanowni państwo, po pierwsze mówimy o osobie, która piastuje funkcję posła Rzeczypospolitej. Elementarny brak wiedzy pani poseł jest zatrważający. Mówimy o takim kraju jak Etiopia, ten region jest historycznie jednym z pierwszych chrześcijańskich krajów na całym świecie. Co więcej, mam podejrzenia, że pani poseł nie odróżnia czym jest chrześcijaństwo, a czym katolicyzm i czym są też inne odłamy wyznań, więc świadczy to o pewnym poziomie, ale też o braku zwykłej, ludzkiej empatii - tłumaczył Ozdoba.



Przypomnijmy, że prezydium klubu Lewicy udzieliło nagany posłance Małgorzacie Prokop-Paczkowskiej za jej wpis dotyczący chrześcijan w Etiopii.