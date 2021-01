WOŚP w Polsce i regionie [ZDJĘCIA]

W całej Polsce trwa 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny cel to zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Wolontariusze zbierają pieniądze do puszek i rozdają serduszka, do tej pory (stan na godzinę 17) udało się zebrać ponad 67 milionów złotych.Hasło tegorocznej WOŚP to "Gramy z Głową". W tym roku z powodu pandemii nie ma żadnych imprez masowych, wszystkie licytacje odbywają się w internecie. W Szczecinie wylicytować można m.in. koszulkę Kamila Grosickiego, rejs z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem lub marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem. Szczeciński szpital na Pomorzanach wystawił „operację z robotem”, podczas której można przetestować najnowszy system robotyczny do operacji chirurgicznych da Vinci.225 wolontariuszy wyruszyło na ulice Kołobrzegu w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Na ulicach miasta trwa kwesta na rzecz fundacji. - Sam przebieg finału wygląda natomiast inaczej, niż do tego przywykliśmy - mówi Kamil Barwinek, szef kołobrzeskiego sztabu WOŚP. - Nie ma w tym roku części gastronomicznej, artystycznej, więc nie jest tak głośno, jak było zawsze, ale nie oznacza to, że nie gramy. Wręcz przeciwnie. Zorganizowaliśmy się. Mimo tej trudnej sytuacji, gramy, nie poddajemy się.Przed kołobrzeskim ratuszem trwa pokaz sprzętu ratunkowego, a także prezentacja motocyklistów z grupy „Voyager". Z kolei przy molo pieniądze zbiera Kołobrzeski Klub Morsa. Warto pojawić się też przy latarni morskiej, gdzie można zobaczyć zabytkowe pojazdy. Zbiórka w Kołobrzegu potrwa do godziny 20.