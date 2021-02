15 mln zł na likwidację dzikiego wysypiska w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 15 milionów złotych bezzwrotnej dotacji przekazał w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Policach.

Chodzi o składowisko odpadów przy ulicy Kamiennej, na którym zalega od wielu lat prawie 50 tysięcy ton nieczystości.



Na terenie tym działać miał zakład segregacji śmieci, ich przetwarzania i unieszkodliwiania. Jednak po kilku latach zwożenia odpadów do Polic właściciel spółki zwyczajnie zniknął - mówi poseł Leszek Dobrzyński.



- Tego nikt nie przywiózł w ciągu jednego dnia, jedną ciężarówką. Śmieci zostały, pytania więc się rodzą: kto jest za to odpowiedzialny, kto ma to posprzątać? Bardzo dziękujemy panu prezesowi Pawłowi Mirowskiemu za dobrą współpracę. Ta decyzja, której dzisiaj przewodzi, to szansa dla Polic i naprawdę wielka rzecz. To wsparcie, które być może pozwoli na uprzątnięcie tego wielkiego śmietnika - dodaje Dobrzyński.



Koszt całkowity - uprzątnięcia składowiska przy ulicy Kamiennej - to kwota ponad 18 milionów złotych. Brakujące środki na rekultywację tego terenu pochodzić będą z budżetu Starostwa Powiatowego w Policach.