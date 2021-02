Potrącił dzieci na pasach i uciekał. W piątek decyzja o areszcie

Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy ze Sławna w Zachodniopomorskiem, który we wtorek potrącił dzieci samochodem i uciekł.

W piątek odbędzie się posiedzenie aresztowe sądu w tej sprawie. Mężczyźnie postawiono cztery zarzuty. Do wszystkich się przyznał. To między innymi nieudzielenie pomocy, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości.Czterdziestolatek, prowadząc auto, najechał na dwóch nastoletnich chłopców, którzy prawidłowo przechodzili przez jezdnię. Kierowca uciekł samochodem, a potem uciekał pieszo, ale szybko został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusz użył broni, a uciekinier podczas zatrzymania został lekko ranny w nogę. Drugi policjant pośpieszył na pomoc chłopcom: 11- i 13-latkowi. Jak się potem okazało, nie doznali oni poważnych obrażeń. Kierowca, jak wykazało badanie, miał we krwi ponad promil alkoholu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.