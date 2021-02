Dotychczas - po interwencji strażników - na własną rękę zepsute samochody zabrało 30 kierowców. źródło: http://www.swinoujscie.pl/pl/news

Za właścicieli wraków zalegających na chodnikach i ulicach wzięła się świnoujska straż miejska.

Funkcjonariusze zapowiadają, że chcą usunąć jak najwięcej zniszczonych czy porzuconych samochodów w najbliższym czasie - apelują jednak do ich właścicieli o wcześniejsze zabranie zawalidróg.



W przeciwnym wypadku to właśnie oni zostaną obciążeni kosztami odholowania - to kwota 440 złotych. Dotychczas - po interwencji strażników - na własną rękę zepsute samochody zabrało 30 kierowców.