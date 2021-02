Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Koniec zdalnej nauki dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przyszli medycy wracają do tradycyjnych zajęć w murach uczelni.

Zdalne zajęcia wymusiła epidemia koronawirusa. Teraz większość ze studentów jest zaszczepiona lub przeszła już Covid-19, dlatego sytuacja jest bezpieczna - mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



- Normalnie prowadzimy zajęcia od drugiego semestru. Już nie tylko ćwiczenia praktyczne w sposób stacjonarny, ale też seminaria i znaczną część wykładów. Wracamy więc do normalnego toku szkolenia. Tak, żeby absolutnie zminimalizować potencjalne straty w edukacji naszych studentów. Nauka zdalna medycyny to jest zaprzeczenie sztuki - mówi Machaliński.



Studenci uczelni medycznych byli szczepieni razem z pracownikami służby zdrowia. Mają do tego prawo, bo m.in. mają zajęcia i praktyki w szpitalach.