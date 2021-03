Catering w przedszkolach Gminy Goleniów? Kucharki protestują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Pracownice przedszkolnych kuchni protestują przeciwko planom likwidacji ich miejsc pracy. Chodzi o placówki Gminy Goleniów, w których wyżywienie stacjonarne ma zostać zastąpione wyżywieniem cateringowym.

O planach likwidacji kuchni jej pracownice dowiedziały się nieoficjalnie. Jak mówi jedna z kucharek, ich pisemny protest wspierają już także rodzice dzieci uczęszczających do goleniowskich przedszkoli.



- Dziękujemy, że rodzice wspierają i bardzo chwalą. Robimy wszystko, jeśli chodzi i dzieci i wyżywienie. Zawsze coś nowego wprowadzamy. To dla nas przykre. Po tylu latach pracy, niektóre panie są od początku, być może stracimy prace. Nie wiadomo, jak się to potoczy - mówi kucharka.



Plany likwidacji kuchni w przedszkolach potwierdził Urząd Gminy w Goleniowie. Zdaniem rzecznika urzędu Cezarego Martyniuka, ostateczna decyzja w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadła.



- Taki pomysł jest rozważany. Przyczyną są oczywiście wysokie koszty osobowe związane z prowadzeniem kuchni przy zatrudnieniu na etaty osób tam pracujących. Decyzja jest w ręku burmistrza. To on podejmie ostatecznie decyzję. Trudno mi przesądzać, jaka ona będzie - powiedział Martyniuk.



Do negocjacji w tej sprawie z burmistrzem Goleniowa planują włączyć się także Rady Rodziców kilku przedszkoli oraz część radnych Gminy Goleniów.