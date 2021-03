Kołobrzeg planuje dużą wycinkę. "Sezon lęgowy, to nie czas na to" [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jesiony, topole i buki - to tylko część gatunków drzew, które zostaną wkrótce wycięte z kołobrzeskich ulic i parków. Miasto po analizie zdecydowało, że wiosną przeprowadzi wycinkę.

Wiceprezydent Ewa Pełechata tłumaczy, że taka decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa.



- Około 60 drzew planujemy do wycinki. To są drzewa, których stan nie pozostawia wątpliwości na podstawie oględzin. Ze względu na bezpieczeństwo potrzebne jest ich natychmiastowe wycięcie - mówi Pełechata.



Wanda Władzińska, prowadząca facebookowy fanpage „Drzewa Kołobrzegu" ma wątpliwości dotyczące terminu przeprowadzenia takich prac.



- My rozumiemy, że Urząd Miasta ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i musi dbać o to bezpieczeństwo. Ale wiemy też, że od października do marca jest naprawdę sporo czasu, kiedy można zrobić te prace porządkowe, a nie w tym momencie, kiedy zaczyna się sezon lęgowy - dodaje Władzińska.



Decyzje w sprawie wycinek już zapadły, w ciągu kilku dni ruszą prace w dzielnicy uzdrowiskowej, a także przy ulicach: Bałtyckiej i Kolejowej.



Kołobrzeski magistrat wskazuje, że wbrew powszechnej opinii prawo nie zabrania przeprowadzania wycinek wiosną. Jednocześnie urzędnicy tłumaczą, że w przypadku znalezienia ptasich gniazd, decyzję o wstrzymaniu lub kontynuowaniu prac podejmuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.