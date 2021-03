Miejsce pochówku ofiar morderstw czerwonoarmistów zwolnione z opłat

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Władze Szczecinka nie będą pobierały opłat za groby, w których spoczywają ofiary morderstw popełnionych przez żołnierzy radzieckich. To pierwszy taki przypadek na Pomorzu Zachodnim.

Z opłat zwolnione zostaną miejsca pochówku czternastu osób, które w latach powojennych zginęły z rąk stacjonujących w Szczecinku żołnierzy radzieckich. Decyzja władz miasta to efekt kilkuletniej pracy Dariusza Trawińskiego.



Historyk-amator od 2018 roku analizuje dokumenty archiwalne świadczące o brutalności czerwonoarmistów. Jako przykład podaje historię 3-letniego Miecia. - Został rozjechany. Sąsiadka krzyczy: "Ruskie ci syna rozjechali". Pan Karol wybiegł do nich z siekierą. Ubecja próbowała go oskarżyć o napaść na Sowietów, ale jakoś sprawa się rozeszła po kościach. Mama Miecia w tym czasie była w Częstochowie na pielgrzymce dziękczynnej za to, że rodzina przeżyła wojnę. Przyjechała, a syn już nie żył - mówi Trawiński.



Dariusz Trawiński rozmawia także z władzami Szczecinka nad projektem stworzenia ścieżki edukacyjnej, która miałaby opowiadać o powojennych zbrodniach popełnianych przez Sowietów.



- Żeby można było oprowadzać mieszkańców. Żeby nauczyciele mogli oprowadzać starszą młodzież, bo nie ma tej wiedzy w żadnej książce. A każdy nauczyciel nie będzie chodził do archiwum i szukał i dopiero potem sam od siebie przybliżał historię, którą trzeba szukać we wszystkich archiwach - powiedział Trawiński.



Co roku mieszkańcy Szczecinka biorą udział w akcji sprzątania grobów osób, które zginęły z rąk żołnierzy sowieckich po II Wojnie Światowej.