Młodzi mają głos. Trwają konsultacje

Ruszyły rozmowy z młodymi. Chodzi o ogólnopolskie konsultacje, w których młodzież sygnalizuje rządowi swoje problemy, dotyczące edukacji, pracy czy ekologii.

Ma to pomóc w stworzeniu - w tym temacie - specjalnej strategii.W przyszłym tygodniu, rozmowy odbędą się również w naszym regionie. Bezpiecznie - zdalnie, czyli przez Internet.Uczestnicy konferencji będą pracować nad pomysłami do dokumentu pod hasłem "Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia", jak mówi sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.- Przygotowujemy nowy wieloletni dokument strategiczny polskiego rządu, który będzie zawierał główne cele działań na rzecz ludzi młodych. Nie jest przygotowywany w gabinetach, ale na wszystkich etapach powstaje w wyniku rozmów i konsultacji ze środowiskami młodzieżowymi. W tej chwili, we wszystkich województwach, organizujemy takie konferencje - tłumaczy Mazurek.Konsultacje dla zachodniopomorskiej młodzieży odbędą się w czwartek o godz. 17:00 - w sieci.- Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Każdy może się zgłosić. Należy uzupełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie gov.pl/dlamlodych - dodaje Mazurek.Zapisy na internetową debatę trwają do 23 marca. Strategia miałaby wejść w życie w przyszłym roku.