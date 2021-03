Młodzi mogą powiedzieć o swoich problemach

Chodzi o ogólnopolskie konsultacje, w których młodzież przedstawia rządowi swoje problemy z zakresu, szkolnictwa, pracy, itp. źródło: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ruszaja-zapisy-na-konsultacje-strategii-na-rzecz-mlodego-pokolenia-dla-woj-zachodniopomorskiego

Konsultacje dla młodzieży z regionu odbędą się w czwartek, ale aby wziąć w nich udział trzeba się zapisać. To ostatni dzwonek, bo można to zrobić jeszcze tylko we wtorek. To konferencja zdalna - bez wychodzenia z domu.





Te opinie mają posłużyć do stworzenia specjalnej "Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia" - mówi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.



- Przygotowujemy nowy, wieloletni dokument strategiczny polskiego rządu, który będzie zawierał główne cele działań na rzecz ludzi młodych. Powstaje w wyniku rozmów ze środowiskami młodzieżowymi. W tej chwili we wszystkich województwach organizujemy konferencje konsultacyjne, regionalne z młodzieżą, przedstawicielami organizacji społecznych, parlamentu studentów, młodzieżowych rad, środowisk uczniowskich i studenckich - wyliczał.



Konsultacje młodych odbędą się w czwartek o godz. 17 przez internet. Można się zapisać np.



