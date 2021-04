Blisko 69 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla naszego regionu

Mat. Centrum Prasowe Wojewody Mat. Centrum Prasowe Wojewody

Ponad 68 milionów złotych trafiło do województwa zachodniopomorskiego w ramach kolejnego konkursu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od sierpnia ubiegłego roku do naszego regionu trafiło z tego programu łącznie ponad 550 mln zł.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach przypomina, że to fundusz bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.



- Zaletą tego programu było to, że gminy mogły się ubiegać o dofinansowanie różnych swoich inwestycji, niekoniecznie deklarując wkład własny. To był dotychczas jedyny taki program, gdzie można było tak zrealizować inwestycję, np. drogę, remizę, ocieplenie, wyposażenie jakiejś instytucji samorządowej - mówi Jach.



Jednym z samorządów, które skorzystały na Funduszu Inwestycji Lokalnych, jest gmina Maszewo. Wójt Paweł Piesio środki z rządowego programu przeznaczy na budowę mini-oczyszczalnię ścieków. Powstanie ona w okolicach miejscowości Radzanek. Dzięki temu ścieki komunalne spływające do rzeczki Stepnica i dalej do jeziora Budzieszowskiego niedługo znikną.



- W tej chwili jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te ścieki, które będą się przelewały do rzeczki, były już całkowicie oczyszczone i nie dokonywały skażenia środowiska. Po wybudowaniu tej inwestycji ta woda po prostu się oczyści - mówi wójt Maszewa.



Od sierpnia 2020 roku na realizację projektów Funduszu Inwestycji Lokalnych rząd przeznaczył około 5 miliardów złotych.