PiS do Geblewicza: posprzątajmy śmietnisko w Jasienicy [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawo i Sprawiedliwość w Policach apeluje do Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza o "posprzątanie" śmietnika w Jasienicy.

Od 2013 roku zalega tam kilka tysięcy ton odpadów, które miały być przerabiane w zakładzie odzysku tworzyw sztucznych. Zakład ten jednak nigdy nie powstał, a "inwestor" zniknął.



Składowisko przy ulicy Piotra i Pawła w Jasienicy powstało w czasach, gdy w kraju i w regionie współrządziła Platforma Obywatelska - mówi szef polickich struktur Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Różycki.



- Za rządów Platformy Obywatelskiej na terenie gminy Police powstały dwa wielkie wysypiska śmieci na ulicy Piotra i Pawła. Żeby je zlikwidować trzeba włożyć około 9 mln zł. Chciałbym, żeby pan marszałek pochylił się nad tym tutaj wysypiskiem i żeby wspomógł starostę w likwidacji tego wysypiska - podkreśla Różycki.



Windykację wobec "inwestora", w imieniu Skarbu Państwa, prowadzi od wielu lat Starostwo Powiatowe w Policach. Starosta Andrzej Bednarek przyznaje, że mimo wielu starań, do dziś jest ona bezskuteczna.



- To była firma, która w tamtym czasie uzyskiwała rekomendacje na środki rządowe. Skończyło się jednak, tak jak się skończyło. Tam jest wieczyste użytkowanie, to jest taka różnica, że my dziś na ten teren sami wejść nie możemy. Musimy przeprowadzić prawnie całą procedurę, aby rzeczywiście nie tyle zakończyć bezskuteczną windykację względem Skarbu Państwa, ale przede wszystkim posprzątać te śmieci - dodaje Bednarek.



Zaległości podatkowe "inwestora", względem Skarbu Państwa, sięgają obecnie prawie 400 tysięcy złotych. Na budowę niedoszłego zakładu odzysku tworzyw sztucznych w Jasienicy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała dofinansowanie w kwocie ponad 8 milionów złotych. Pieniędzy tych do dziś nie odzyskano.