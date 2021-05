86. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już 32 lata oddają hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W środę, z okazji rocznicy śmierci marszałka, pod jego popiersiem w Szczecinie członkowie Związku Piłsudczyków złożyli kwiaty.

- Przydałby się Piłsudski dzisiaj. - To rocznica śmierci człowieka, który przyczynił się w decydujący sposób do wyzwolenia Polski. - Takiego drugiego człowieka nie ma. - Jego zasługi należy uznawać i czcić - mówili Danuta Pruchnicka i Ryszard Iwanow ze Związku Piłsudczyków.



- To była bardzo barwna postać - zaznaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Marszałek Piłsudski - i legenda, i barwne opowieści. Taka polska historia, bo przecież PPS i Organizacja Bojowa, walka z caratem oraz cała legenda Legionów, ale też wszystko to, co złożyło się na 20-lecie, łącznie z Przewrotem Majowym. Myślę, że w ocenianiu marszałka trzeba pamiętać w jakich czasach żył. Dopiero na tle tych czasów, można dokonywać oceny wszystkich jego działań.



Marszałek Józef Klemens Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze. Został pochowany na Wawelu. Kwiaty pod popiersiem złożył też wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.