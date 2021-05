Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Na skrzyżowaniu Gdańskiej doszło do kolizji dwóch samochodów, jeden z nich zatrzymał się na torowisku tramwajowym przez co - na odcinku od Wyszyńskiego do Basenu Górniczego -

została wprowadzona komunikacja zastępcza.

Tramwaje linii numer: 2, 7 i 8 są zawracane przez ul. Dworcową. Kierowcom podpowiadamy

wybranie Trasy Zamkowej. Ulica Energetyków - w stronę Prawobrzeża - korkuje się już przed Kanałem Parnickim.