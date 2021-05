79. rocznica mordu polskiej młodzieży w Ponarach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W 79. rocznicę mordu w Ponarach złożono wieńce pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.

W maju 1942 roku Niemcy rozpoczęli masowe mordy polskiej młodzieży ze Związku Wolnych Polaków. Zamordowano wtedy 90 osób - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- W tych majowych dniach, a właściwie 12-13 maja, była mordowana polska młodzież ze Związku Wolnych Polaków, chłopcy i dziewczęta. Wcześniej byli bardzo brutalnie torturowani. Nie można nie pamiętać o takich młodych polskich bohaterach, którzy swoją krwią znaczyli drogę do niepodległości, drogę do wolności - mówił Bogucki.



W Ponarach od 1941 do 1944 roku zamordowano około 100 tysięcy osób, głównie obywateli polskich pochodzenia żydowskiego - mówił Paweł Skubisz ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.



- Z naszego polskiego punktu widzenia, w zbrodni tej zamordowano od 2 do 20 tysięcy osób, takie są szacunki. Byli to głównie Polacy, przedstawiciele polskiej inteligencji z terenu Wileńszczyzny i samego Wilna - mówił Skubisz.



Pomnik na szczecińskim Cmentarzu Centralnym wybudowano w 2012 roku z inicjatywy Danuty Szyksznian-Ossowskiej, honorowej prezes Światowego Związku Armii Krajowej w Szczecinie, która straciła w ponarskim lesie wiele swoich koleżanek i kolegów.