"Bezideowość i próżnia programowa obnaża wszelkie słabości PO"

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Potrzeba remontu Platformy Obywatelskiej - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" Ireneusz Raś, poseł tej partii. To a propos zawirowań w PO.

Poglądy koalicjantów nie są tożsame z moimi - dodał Raś.



- Nieraz takie koalicje zawiera się dla zrealizowania podstawowych projektów dla Polski, odkładając na bok pewne kwestie, które nas różnią. Tak miało być, ale trochę tak nie jest. Platforma musi wrócić na tory w centrum, z tą wrażliwością również otwarcia na wyborcę centroprawicowego, których według mnie w perspektywie będzie tracił blok rządzący - mówił Ireneusz Raś.



Nie ma już szans na odbudowę pozycji Platformy - dodał socjolog prof. Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bo od samego początku, od 2019 roku, PO w wyborach nie miała programu politycznego dla Polski.



- Część elektoratu przyjęła to za dobrą monetę, a dzisiaj ta bezideowość i próżnia programowa obnaża wszelkie słabości Platformy Obywatelskiej. Jak się scala wyborców wokół siebie, to z pewnością pewną myślą ideową - mówił Kurzępa.



W partii nie ma jednomyślności w sprawach światopoglądowych. Część polityków uważa, że Platforma za bardzo skręca w lewo.



51 parlamentarzystów PO i KO napisało list otwarty do swych kolegów partyjnych i klubowych. Apelują o podjęcie "poważnej debaty", która doprowadziłaby do "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej". "Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów" - czytamy w liście.



Autorzy listu zwracają uwagę, iż jeszcze dwa lata temu poparcie dla PO wynosiło 27 procent, a dziś jest o 10 proc. mniejsze.