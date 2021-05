Przebudowa trasy kolejowej, przejazd w Zdunowie będzie zamknięty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy korzystający z ulic szczecińskiego Zdunowa i Wielgowa. PKP rozpoczynają kolejny etap przebudowy trasy ze Szczecina do Poznania.

Tym samym już w piątek o godz. 20.00 zamknięty zostanie przejazd w Zdunowie.



Utrudnienia potrwają kilka dni i dotyczyć będą także pasażerów komunikacji miejskiej - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - To nie tylko sobota i niedziela, ale także poniedziałek i zmiany na liniach 73, 93 oraz 534. Warto przygotować się do podróży i zobaczyć, jak te autobusy pojadą inaczej, jakie są drobne korekty, które przygotowaliśmy szczególnie w związku z pierwszymi porannymi kursami, żeby później nie było niespodzianek np. kiedy w poniedziałek będziemy wybierali się do pracy.



Przejazd w Zdunowie zostanie ponownie udostępniony kierowcom w poniedziałek w godzinach porannych.