Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak poinformowała policja - przed godziną 5:00 rano pod pociąg wpadła kobieta, przechodząca przez tory.

Na miejscu pracuje teraz grupa policjantów oraz prokurator.



Do godziny 8.30 pociągi dalekobieżne PKP Intercity - kursujące na trasie ze Szczecina do Poznania - będą kierowane przez Rzepin. To informacja przekazana przez PKP.



Pasażerom połączeń regionalnych, spółka PolRegio podstawiła autobusy na trasie ze

Szczecina Dąbia do Stargardu. Utrudnienia potrwają prawdopodobnie do godziny 8.30.