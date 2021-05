Urodziny Błękitnej Brygady z generałem na ławeczce [WIDEO, ZDJĘCIA]

To jedna z największych, najnowocześniejszych oraz najlepiej wyszkolonych jednostek Wojsk Lądowych w Polsce. Szczecińska 12 Brygada Zmechanizowana imienia generała broni Józefa Hallera obchodzi w piątek swoje 25-lecie.

To jednostka, która systematycznie uczestniczy w wielu misjach międzynarodowych - w tym między innymi w Libanie. Przez ćwierć wieku Błękitna Brygada diametralnie się zmieniła - mówi dowódca jednostki płk Roman Łytkowski. - Brygada 25 lat temu, a teraz to są dwie różne jednostki. To jest inny sprzęt, to są inni ludzie, natomiast tradycje są te same. Ci ludzie żyją taką samą świadomością. Z generałem Hallerem jesteśmy na co dzień. To jest nasz patron, ale także mentor. Jego dokonania są wciąż żywe i nas inspirują do wykonywania naszych trudnych zadań.Zainspirowani postacią generała broni Józefa Hallera żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej wymyślili i odsłonili dziś ławeczkę z postacią swojego patrona.- Umieszczona została przed ogrodzeniem koszar w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do rekreacyjnych terenów miasta - mówi major Monika Matuszczak. - Wymyśliłam taki pomysł i razem z ówczesnym dowódcą gen. Dutczakiem udało się nam zaszczepić tym pomysłem Instytut Pamięci Narodowej, oprócz tego Urząd Miasta i razem stworzyliśmy ostatecznie i ławeczkę i ten teren, na którym jest posadowiona, który nazwaliśmy skwerem Hallerczyków, dzięki uchwale Rady Miasta.Autorką rzeźby jest absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Dorota Dziekiewicz - Pilich.